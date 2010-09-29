-8 İRANLI YETKİLİ ABD'NİN KARA LİSTESİNDE WASHINGTON (A.A) - 29.09.2010 - ABD, İran'da 2009 Haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yapılan insan hakları ihlallerinde rolleri olduğu gerekçesiyle sekiz İranlı üst düzey yetkiliyi mali kara listeye aldı. ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamada, Başkan Barack Obama'nın, ''İran'daki sürekli ve ciddi insan hakları ihlallerinde sorumluluğu paylaşan'' İranlılara yönelik yaptırımları imzaladığı belirtildi. Yaptırımlar, aralarında İslam Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, seçim döneminde İçişleri Bakanı olan Refah ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Mahsuli'nin de bulunduğu İranlı yetkililerin ABD'deki hesaplarının bloke edilmesi ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapamamasını öngörüyor. Amerikan yönetimi, Caferi'nin güçlerinin, seçimden sonra düzenlenen barışçı protestocuların dövülmesi, öldürülmesi ve rastgele gözaltına alınmasında yer aldığını bildirdi. Bakanlıkların ortak açıklamasında, seçim döneminin tüm polis güçleri ve güvenlik kurumlarının bağlı olduğu İçişleri Bakanı Mahsuli'ye bağlı kuvvetlerin de 15 Haziran 2009'da, öğrencilerin ağır şekilde dövüldüğü ve gözaltına alındığı Tahran Üniversitesi yatakhanelerine saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi. Beyaz Saray, yaptırımları, ''ABD'nin İran'daki barışçı değişime desteğinin yansıması'' olarak nitelendirdi.