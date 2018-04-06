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8 ilde FETÖ operasyonu: 7 teğmen gözaltında

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 teğmen gö

06 Nisan 2018 15:21

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanan aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 teğmen gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Batman, Bingöl, Erzincan, Kilis ve Ankara\'da 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hâlâ görevde olan 7 teğmen yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün, \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital verilere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş\'a getirileceği bildirildi.
7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında 7 Mart\'ta yapılan operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapan ve meslekten ihraç edilmiş 18 subay ile \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanan subayların sivil sorumlusu E.A. yakalanmıştı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile subaylardan 6\'sı tutuklanmıştı.

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