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8 ilde 'FETÖ' operasyonu; 16 polis gözaltında

Gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü ilçe emniyet müdürü

30 Aralık 2016 20:53

Tokat  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 8 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü ilçe emniyet müdürü toplam 16 polis gözaltına alındı.

Kentte, 'FETÖ' soruşturması kapsamında itirafçı olan 'Selim' kod adlı E.A.'ın ifadeleri sonrası, 8 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü ilçe emniyet müdürü 16 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Niğde'nin Bor İlçesi Emniyet Müdürü N.M.T. ile telefonunda Bylock programı bulunması nedeni ile meslekten ihraç edilen eski Tokat Asayiş Şube Müdürü M.S. de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, savcılıktaki işlemleri sürüyor.

 

2 hâkim tutuklandı 

 

Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün 'mülkiye yapılanmasına' yönelik yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan kaymakam sayısı 44'e çıkarken, görevden uzaklaştırılan hakimlerden M.G. ile H.Ö. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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