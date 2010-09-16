-8 İLDE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU KOCAELİ (A.A) - 16.09.2010 - Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 esrar satıcısı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 13 ay önce, uyuşturucu ticareti yapan örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından örgüt üyelerinin yerlerini tespit eden ekipler Kocaeli, İstanbul, Van, Bitlis, Hakkari, Elazığ, Sakarya ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete lideri olduğu iddia edilen A.O. ile İ.A, H.Y, M.A, E.G, H.V, İ.Ç, E.A, F.A. Kocaeli'de, A.T, T.T, A.G, Ü.K, M.D, E.Ö. diğer illerde gözaltına alındı. Zanlılarla 146 kilogram esrar ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından ''örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapma'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.