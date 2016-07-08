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8 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu

08 Temmuz 2016 22:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, önümüzdeki 2 saat boyunca, Kilis il geneli ile Gaziantep'in güney ve doğusunda ve Şanlıurfa ili Birecik ilçesi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, "Gaziantep Radarından alınan son verilere göre; Kilis ve çevresinde bulunan ve gök gürültülü sağanak yağışa sebep olan bulut kütlesinin etkisini artırarak önümüzdeki 2 saat boyunca Kilis il geneli ile Gaziantep'in güney ve doğusunda ve Şanlıurfa ili Birecik ilçesi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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