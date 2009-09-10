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Spor

8 Hırvat holigan tutuklandı

10 Eylül 2009 19:47

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İngiltere'nin Hırvatistan'ı 5-1 yenmesi üzerine, Bosna Hersek'in Mostar kentinde polisle çatışan 8 Hırvat holigan tutuklandı.

2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6. Grup'ta Hırvatistan'ın, İngiltere'ye 5-1 yenilgisine sinirlenip, Mostar'da olay çıkaran bir grup Bosnalı Hırvat taraftar, ellerindeki şişelerle dükkanların camlarını kırıp, 6 polis memurunu yaraladı.

Holiganların, biber gazıyla güçlükle zaptedildiğini belirten Mostar polisi, 8 kişinin tutuklandığını açıkladı.


 

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