|19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İngiltere'nin
Hırvatistan'ı 5-1 yenmesi üzerine, Bosna Hersek'in Mostar kentinde polisle
çatışan 8 Hırvat holigan tutuklandı.
2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6. Grup'ta Hırvatistan'ın, İngiltere'ye
5-1 yenilgisine sinirlenip, Mostar'da olay çıkaran bir grup Bosnalı Hırvat
taraftar, ellerindeki şişelerle dükkanların camlarını kırıp, 6 polis memurunu
yaraladı.
Holiganların, biber gazıyla güçlükle zaptedildiğini belirten Mostar polisi, 8
kişinin tutuklandığını
açıkladı.