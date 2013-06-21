8 halterci doping sebebiyle Akdeniz Oyunları kadrosundan çıkarıldı

Erkek milli takımında yer alan Muammer Şahin, Sedat Artuç, Samet Keleş, Mete Binay, Gökhan Kılıç, Mehmet Başol, Hurşit Atak ve Gülbeyi Akti'nin numuneleri negatif çıkınca, 8 sporcu kadrodan çıkarıldı.

Halter Federasyonu disiplin kuruluna sevk edilen sporcuların 6 ay ile 2 yıl arasında ceza alması bekleniyor.

'Doping olayı bizi çok üzdü'

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, aralarında şampiyonların da bulunduğu 8 sporcunun dopingli çıkmasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Taşpınar yaptığı açıklamada, son kampta bulunan 8 sporcunun dopingli çıktığını belirterek, "2-3 tane altın madalya beklediğimiz sporcu bu nedenle kamptan ayrıldı. Keşke doping olayı yaşanmasaydı. Akdeniz Oyunları'nda en çok madalyayı alan branş olmak istiyorduk. Bu olaylar bizi çok üzdü. Şampiyon sporcularımızın numuneleri negatif çıkınca onları kamptan gönderdik" diye konuştu.

Göreve 9 Mart'ta başladığını hatırlatan Tamer Taşpınar, şöyle devam etti:

"Bunlar hep bizden önce alanlar. Biz 9 Mart'ta göreve geldik. Bunun 4-5 ay süresi var. Biz şimdi kimseye fırsat vermiyoruz. Hem yarışmalarda hem milli takım kamplarında numune aldırıyoruz. Tavizimiz yok. Bunun önüne geçeceğiz. İnşallah bundan sonra kimse doping yapamayacak."

Taşpınar, haltercilerin 6 aydan 2 yıla kadar ceza alacağını vurgulayarak, "Disiplin Kurulu toplanacak yönetimi sunulacak. Orada bir ceza verilecek. 2 yıllarına yazık oldu. Temizlenene kadar Akdeniz oyunlarında yarışmayıp diğerlerinde yarışabilerdi. Çok nasihatlerimiz oldu. Kamplarda ziyaret ettik, anlattık. Uzmanlarımızı getirdik, ama malasef alışkanlıklar çok kötü. Ancak tüm camia söz verdi. Ayrıca biz yönetmeliği antrenörlerimizi de sorumlu tutan yeni bir düzenleme yapıyoruz. Başarılı olacağız başka çare yok" şeklinde konuştu.

Tamer Taşpınar, görkemli bir açılışla başlayan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyasının halterden geldiği için sevindiklerini, doping olayına karşın birkaç madalya daha beklediklerini sözlerine ekledi.