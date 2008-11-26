8. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçlarının programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
28 Kasım Cuma:
18.00 OYAK Renault-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)
20.00 Pınar Karşıyaka-Erdemir (Karşıyaka)
29 Kasım Cumartesi:
15.00 Beşiktaş Cola Turka-Darüşşafaka Cooper Tires (Beşiktaş Cola Turka)
16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Cafe Crown (TOBB)
16.00 Kepez Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Kepez Belediyesi)
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Banvit (Edip Buran)
17.00 Efes Pilsen-Aliağa Petkim (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
30 Kasım Pazar:
16.00 Fenerbahçe Ülker-Türk Telekom (Abdi İpekçi)