8. hafta programı



Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçlarının programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:



28 Kasım Cuma:



18.00 OYAK Renault-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)



20.00 Pınar Karşıyaka-Erdemir (Karşıyaka)



29 Kasım Cumartesi:



15.00 Beşiktaş Cola Turka-Darüşşafaka Cooper Tires (Beşiktaş Cola Turka)



16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Cafe Crown (TOBB)



16.00 Kepez Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Kepez Belediyesi)



16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Banvit (Edip Buran)



17.00 Efes Pilsen-Aliağa Petkim (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



30 Kasım Pazar:



16.00 Fenerbahçe Ülker-Türk Telekom (Abdi İpekçi)



