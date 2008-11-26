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Spor

8. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçlarının programı belli oldu.

26 Kasım 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçlarının programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

28 Kasım Cuma:

18.00 OYAK Renault-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)

20.00 Pınar Karşıyaka-Erdemir (Karşıyaka)

29 Kasım Cumartesi:

15.00 Beşiktaş Cola Turka-Darüşşafaka Cooper Tires (Beşiktaş Cola Turka)

16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Cafe Crown (TOBB)

16.00 Kepez Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Kepez Belediyesi)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Banvit (Edip Buran)

17.00 Efes Pilsen-Aliağa Petkim (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

30 Kasım Pazar:

16.00 Fenerbahçe Ülker-Türk Telekom (Abdi İpekçi)

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