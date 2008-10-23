8. hafta hakemleri



Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.





Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:



Yarın:



20.00 Beşiktaş-Sivasspor: Halis Özkahya





25 Ekim Cumartesi:



14.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Hakan Özkan



14.00 Ankaraspor-Kocaelispor: Suat Arslanboğa



19.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Tolga Özkalfa





26 Ekim Pazar:



14.00 Konyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdullah Yılmaz



14.00 Antalyaspor-Hacettepe: İlker Meral



14.00 Ankaragücü-Kayserispor: Kuddusi Müftüoğlu



16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Yunus Yıldırım



19.00 Eskişehirspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

