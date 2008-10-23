8. hafta hakemleri

Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.
Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Sivasspor: Halis Özkahya
25 Ekim Cumartesi:
14.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Hakan Özkan
14.00 Ankaraspor-Kocaelispor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Tolga Özkalfa
26 Ekim Pazar:
14.00 Konyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdullah Yılmaz
14.00 Antalyaspor-Hacettepe: İlker Meral
14.00 Ankaragücü-Kayserispor: Kuddusi Müftüoğlu
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Yunus Yıldırım
19.00 Eskişehirspor-Galatasaray: Fırat Aydınus