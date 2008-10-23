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Spor

8. hafta hakemleri

Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.

23 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.


Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Sivasspor: Halis Özkahya


25 Ekim Cumartesi:

14.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Hakan Özkan

14.00 Ankaraspor-Kocaelispor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Tolga Özkalfa


26 Ekim Pazar:

14.00 Konyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdullah Yılmaz

14.00 Antalyaspor-Hacettepe: İlker Meral

14.00 Ankaragücü-Kayserispor: Kuddusi Müftüoğlu

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Yunus Yıldırım

19.00 Eskişehirspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

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