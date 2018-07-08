T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 gündür aranıyordu; 6 yaşındaki Ufuk'un cansız bedeni bulundu

Ufuk, kaybolduğu mahallenin 5 kilometre uzağında bulundu

08 Temmuz 2018 16:28

Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8'nci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı.

Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar 'ın cansız bedenine ulaştı.

ETİKETLER

ufuk tatar6 yaşındahaberHatay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24