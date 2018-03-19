T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 gün önceki kazada eşi ölen koca da yaşamını yitirdi

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, otomobil ile sepetli motosiklettin çarpıştığı kazada yaralanan Yunus Erkardaş (56), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

19 Mart 2018 16:16

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, otomobil ile sepetli motosiklettin çarpıştığı kazada yaralanan Yunus Erkardaş (56), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yunus Erkardaş\'ın eşi aynı yaştaki Ayşe Erkardaş ise kaza günü hayatını kaybetmişti.
Kaza, geçen 11 Mart\'ta, Kürkçü Mahallesi\'nde meydana geldi. Yunus Erkardaş yönetimindeki 45 U 3327 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen Ramazan Ünal\'ın (26) kullandığı 40 LA 818 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkardaş ağır yaralanırken, arkasındaki eşi Ayşe Erkardaş ise öldü. Otomobil sürücüsü Ünal, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Yunus Erkardaş ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Ayşe Erkardaş ise toprağa verildi. Yaralı Yunus Erkardaş da 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UğurManisa DHA MANİSA SelendiYunus ErkardaşYunus ErkardaşErkardaşKazaMart Kürkçü MahallesiRamazanLAKazadaAyşe ErkardaşOtomobilYaralı Yunus ErkardaşTurgutlu Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24