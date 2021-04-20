8 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçı 5-3 kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 21'de Damjan Djokovic, 27'de Konrad Michalak, 68'de Loic Remy, 74'te Braian Samudio ve 82'de Adil Demirbağ (kendi kalesine) kaydetti.
İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 6'da Guilherme, 11'de Sokol Cikalleshi ve 85'te Artem Kravets attı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, puanını 42'ye yükseltti.
İlhan Palut'un çalıştırdığı yeşil-beyazlılar ise 41 puanda kaldı.