Köşe yazarları, 28 Şubat soruşturmasını değerlendirdi. Taraf gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "12 Eylül darbesinin yargılanmasından sonra 28 Şubatçıların da soruşturulması, bu ülkede 'tanrıgeneraller' döneminin artık tümden kapandığını gösteriyor" dedi.

İşte 8 gazeteden 8 köşe yazarının 28 Şubat değerlendirmesi şöyle:

Fikret Bila- 28 Şubat’ın özellikleri - Milliyet



Arama kararlarının 1996-1997 yılları arasında görev yapan hükümeti devirmeye teşebbüs ve faaliyetlerinin engellenmesi gerekçesine dayandırılması, 28 Şubat’ın bir darbe olarak nitelendirildiğini gösteriyor.

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İbrahim Karagül - 'Bin yıl' sürecekmiş! Hesap verin bakalım.. – Yeni Şafak



Kirli ilişkilerin, para trafiğinin, bu ülkeyi kamplara ayırmanın, koca ülkeyi birilerine peşkeş çekmenin hesabı soruluyor. O zamanın kudretli adamları, sözü emir kabul edilenler, karşılarında hazırolda beklenenler gözaltında. Yeni isimler de gözaltına alınacak, sorgulanacak, yargılanacak. Bu ülkeye ödettikleri bedelin hesabı sorulacak. "Bin yıl" sürecekmiş. Hadi sürsün bakalım...

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Bülent Korucu – MGK 28 Şubat’ı meşrulaştırır mı? – Zaman



Ergenekon soruşturmalarıyla illegal devlet yapılanmasının üzerine giden yargı, 28 Şubat'ı görmezden gelemezdi. Kayıtlara postmodern darbe diye geçen süreçte katkısı bulunanlar savunmalarını çok önceden vermeye başlamıştı. Bilhassa 'silahsız kuvvetler'e mensup olanlar ön savunma hatlarıyla kendilerini güvenceye almaya çabaladı. En sık tekrar edilense sürece yön veren kararların Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüp imzalanması. MGK meşru ve anayasal bir kurulmuş, o halde yapılanlar suç değilmiş!

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Nazlı Ilıcak – 28 Şubat yargılanıyor – Sabah



28 Şubat'ta rol alan çok sayıda kişi var. Bunları etik açıdan eleştirebiliriz. Ama bana göre, dava çok kapsamlı tutulmamalı; özü zedelenmemeli. Yaratılan geniş mağdur kitlesiyle yargılamalar tartışma hale getirilmemeli. Ve tabii bir de, yeni bir tutuklama furyası başlatılmamalı.

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Murat Çelik - 28 Şubat’ın MGK Genel Sekreteri konuştu – Vatan



Haber dün sabah gündemi hareketlendirince hemen telefon rehberimi taradım. O dönemin üniformalı yetkililerinden kime ulaşabilirim, kimle konuşabilirim diye... Emekli Orgeneral İlhan Kılıç’ın numarası değişmemiş, onu buldum. Sonradan Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yapan İlhan Kılıç, 28 Şubat sürecinin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri’ydi.

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Ali Sirmen – Postmodern darbe postmodern yargı – Cumhuriyet



Demokrasilerde bu tür hesaplar nasıl sorulur? Yargı yoluyla. Ama eğer hesabın sorulacağı yargı da postmodern bir yargı ise adalet olmayacak. Çünkü postmodern darbe ne ise postmodern yargı da odur.

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Kurtuluş Tayiz – Tanrı-generaller dönemi kapandı – Taraf



Klasik veya post-modern olsun, yakın tarihimizdeki darbelerle hesaplaşılması olumlu bir gelişmedir. Bu soruşturmalar, sivil alanın genişlemesine ve demokrasinin gelişmesine hizmet edecek ve ediyor da. 12 Eylül darbesinin yargılanmasından sonra 28 Şubatçıların da soruşturulması, bu ülkede “tanrıgeneraller” döneminin artık tümden kapandığını gösteriyor. Çevik Bir’in gözaltında olması ise bu gelişmenin sadece sembolik bir ilanı.

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Ahmet Hakan - 28 Şubatçılar gözaltına alınırken hissettiklerim - Hürriyet

- “Bu kadına haddini bildiriniz” sözünü anımsadım ve müthiş bir ferahlama duygusuyla dolup taştım.

- Parlamentoda “Dışarı! Dışarı! Dışarı” diye tempo tutanları anımsadım ve bir tatlı huzur duydum.

- Askeri brifingleri çılgınca alkışlayarak izleyenleri anımsadım ve çok mutlu oldum.

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Ahmet Kekeç - İntikam saati - Star

Başlık olarak seçtiğim “intikam saati”, bu soruşturmanın “intikam fırsatına” dönüştürülmemesi gerektiğine ilişkin bir“temenni”yi yansıtıyor, başka da bir amacı yoktur. Hele, “Bu darbenin basın ayağı var, siyaset ayağı var, sermaye ayağı var” gibi, “hedef dağıtacak” işlere hiç tevessül edilmesin. İçinden çıkamayız... Bu bir “dönem soruşturması” değildir. Bir darbe soruşturmasıdır. Darbe soruşturmalarında izlenecek yol izlenmeli, “hukuk dışı” işleri saptanmış kişi ve kuruluşlar, “hukuki yargılama”çevresinde yargılanmalıdır. Budur...

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Taha Akyol - 28 Şubat soruşturması - Hürriyet

27 Mayıs ve 12 Eylül’deki gibi hükümet iskat edilip parlamento kapatılmadı diye, 28 Şubat’ın bir “müdahale” olmadığını söylemek mümkün değildir. 12 Mart Muhtırası da “Anayasayı ihlal” niteliğinde bir “müdahale” idi, 28 Şubat da...

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Mustafa Ünal - 28 Şubat'ın ilk dalgası - Zaman

12 Eylül davasının iki isimle sınırlı kalmaması gerektiğini, genişleyerek devam etmesini isteyenler, 28 Şubat'ın ilk operasyonunu değerlendirirken soruşturmanın askerî bölgenin dışına pek taşmaması gerektiğini savunuyorlar. 28 Şubat, yapısı gereği sığ ve yüzeysel soruşturmayla geçiştirilemez. Postmodern darbeye vücut veren 'silahsız kuvvetler' var.

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