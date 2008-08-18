Yazar: Adam FawerYayınevi: A.P.R.I.LOlasılıksız'ın yazarı Adam Fawer'dan İngilizceden önce Türkçe'de Empati...Yaşamınızın kontrolü sizde değil!Öyle olduğunu düşünebilirsiniz, ama yanılıyorsunuz.Elbette ki kendi kararlarınızı kendiniz vermekte özgürsünüz.Bu kitabı kapatabilirsiniz.O sandalyede oturmaya devam edebilirsiniz.Ya da gözlerinizi oymak gibi çılgınca bir şey yapabilirsiniz.Ne isterseniz yapabilirsiniz.Ama sorun şurada: Ne isteyeceğinizi kontrol edemezsiniz.Her davranışınızı önceden belirleyen arzularınız ruhunuzun okadar derinlerine işlemiştir ki, onlara dikkat bile etmezsiniz.Ve bu da sizi mükemmel bir köle yapar.Bu nedenle, hayatınızı yaşamaya devam edin. Ne isterseniz yapın.Sadece 'isteklerinizin' tümüyle sizin kontrolünüzde olmadığıgerçeği üzerine kafanızı çok fazla yormamaya çalışın.Edebiyat, bilim ve felsefe ruhunuza akacak,Okudukça bağlanacak, bağlandıkça okuyacaksınız...