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Spor

8 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

  8 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi (ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Umarım Fenerbahçe, bizim maçımıza kadar sorunlarını çözmemiş olur" "Robinho bu sezona damga vuracak" "Dolar ve euro biraz daha düşerse sorunlar bitecektir" "Takımımıza güveniyoruz

08 Ekim 2018 12:46

 

8 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: \"Umarım Fenerbahçe, bizim maçımıza kadar sorunlarını çözmemiş olur\"
\"Robinho bu sezona damga vuracak\"
\"Dolar ve euro biraz daha düşerse sorunlar bitecektir\"
\"Takımımıza güveniyoruz. İlk 7-8 haftada bazı aksaklıklar oldu, geride kaldık ama bunu kapatabilecek güçteyiz\"
(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Ay yıldızlı ekip, Bosna Hersek maçının hazırlıklarına başlayacak.

YELKEN
10.00 Uluslararası Deniz Festivali ve Yelken Yarışı The Bodrum Cup\'ta basın toplantısı gerçekleştirilecek.

VOLEYBOL
11.00 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası öncesinde Halkbank ile Maliye Piyango basın toplantısı düzenleyecek.

-KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI-
Japonya\'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. Tur F Grubu\'ndaki ikinci maçında A.B.D.\'ye 3 - 0 yenildi.

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