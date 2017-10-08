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Spor

8 Ekim DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI FİNLANDİYA'DA 18

08 Ekim 2017 13:46

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI FİNLANDİYA\'DA
18.30 Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
19.00 A Milli Futbol Takım\'ı Finlandiya\'daki son antrenmanını gerçekleştirecek.

2018 DÜNYA KUPASI GRUP ELEME MAÇLARI 
C GRUBU
21:45 Çek Cumhuriyeti - San Marino  
21:45 Almanya - Azerbaycan
21:45 Norveç - Kuzey İrlanda  (Martin Linnes)
E GRUBU
19:00 Danimarka - Romanya  (Sapunaru, Stancu, Grozav, Gaman)
19:00    Kazakistan - Ermenistan  
19:00 Polonya - Karadağ 
F GRUBU
19:00 Litvanya - İngiltere  
19:00 Slovakya - Malta (Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero, Martin Skrtel)
19:00 Slovenya - İskoçya  

AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI
19.30 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda Türkiye, yarı finalde Polonya ile karşılaşacak (Riva)
Ay-Yıldızlı ekip, Polonya\'yı geçmesi halinde finalde İngiltere- İspanya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ
Takım izinli

GALATASARAY
Takım izinli

FENERBAHÇE
Takım izinli

HAZIRLIK MAÇLARI
16.00 Bursaspor - Boluspor

TRABZONSPOR
10.30 Başkan Muharrem Usta, Katar\'da düzenlenen kahvaltıda basınla bir araya gelecek.
Bordo-Mavili ekip lige verilen milli maç arasında Katar Ligi takımlarımda Al Sadd ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
20.00 Al Sadd - Trabzonspor

TFF 1. LİG, 2.LİG VE 3.LİG\'DE MAÇLARA DEVAM EDİLECEK

SAKARYASPOR
19.00 Kahramanmaraş maçı yeni statta oynanacak

BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Ligi 1\'inci hafta maçları bugün oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak.
13:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Muratbey Uşak 
15:15 Trabzonspor - Beşiktaş Sompo Japan
17:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya BŞB Basketbol 
19:30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

VOLEYBOL
(özel) Eczacıbaşı VitrA\'nın yeni transferi Güldeniz Önal DHA\'ya konuştu
\'\'İçlerine aldılar hemen hiç yabancılık çekmedim\'\'
\'\'Tecrübeli ve genç oyunculardan harmanlanıp bir takım olacak, ilk amaç enerjik ve güzel voleybol izlettirmek istiyoruz\'\'

YÜZME
Bodrum\'da düzenlenen 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bugün yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

RALLİ
Avrupa Ralli Şampiyonası sona erecek.

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