-8. DÖNEM ÖĞRENCİ MECLİSİ TBMM'DE TOPLANDI TBMM (A.A) - 24.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi projesiyle öğrencilerin seçme, seçilme gibi temel demokratik süreçleri yaşadığını, işbirliği ve katılımcılık gibi deneyimler edindiğini kaydetti. 8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi, TBMM Genel Kurulunda toplandı. TBMM Başkanı Şahin'in açılışını yaptığı toplantının başında, İstiklal Marşı okundu. Şahin, 91 yıl önce zor koşullar altında açılan Meclisin, milletin istiklalini kurtardığını, güçlü Türkiye'nin temellerini attığını ve bugüne kadar ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalıştığını söyledi. ''Demokrasi ve özgürlükler Meclisimizle birlikte gelişmiş, ülkemiz demokrasiyle çağdaş ve güçlü ülkelerden biri haline gelmiştir'' diyen Şahin, Meclisin açılışının yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediğini, bunlardan birisinin de yaklaşık 15 milyon öğrenciyi kapsayan ve en büyük demokrasi eğitimi projesi olan Türkiye Öğrenci Meclisi olduğunu kaydetti. Şahin, bu projeyle öğrencilerin seçme, seçilme gibi temel demokratik süreçleri yaşadığını, işbirliği ve katılımcılık gibi deneyimler edindiğini ifade ederek, ''Böylece ülke düzeyinde bir demokrasi deneyimi yaşamakta ve gençliğin gözünden beklentiler, düşünceler ifade etmektedirler'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, şunları kaydetti: ''Bu deneyimin; sizlerin gelişimine, kendinizi yetiştirmenize, demokrasi kültürünü, demokratik kural ve yöntemlerini öğrenmenize büyük katkısı olacağı inancındayım. Burada ülkemizin farklı bölgelerinden arkadaşlarınızla bir araya gelerek, birbirinizin düşüncelerini dinleme ve fikirlerinizi paylaşma imkanı bulacaksınız. Her biriniz; yörenizin, dağının taşının farklı dokusunu ve rengini getirdiniz. Bunun, sizin düşüncelerinizi geliştirmenize, ülkemizin zenginliklerini tanımanıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sizlerin demokrasiyi, özgürlükleri ve katılımcılık süreçlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmeniz ülkemizin geleceği açısından büyük kazanımdır. Milli köklerimiz ve kültürel değerlerimiz yanında, çağdaş dünyanın birikimi ve gelişmiş değerleri kılavuzunuz olmalıdır. Diyalog, demokratik mücadele, birbirini dinleme, farklı fikirlere açık olmak ve empati yapabilme modern dönemin vazgeçilmez kavramlarıdır. Siz de demokratik rekabet ve kurallar içerisinde seçilerek ilinizi temsil etme, buraya kadar gelme hakkı kazandınız. Sizler bilgi çağı koşullarında, enformasyonun yoğun olduğu, demokratik kurum ve kuralları, bilgiyi en iyi şekilde üreten ve kullanan toplumların ileri gittikleri bir dönemde yetiştiniz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz en büyük dileğimizdir. Bu, sizin olduğu kadar ülkemizin geleceği açısından da hayati önemdedir.'' -''YARIN BU BAYRAĞI SİZLER DEVRALACAKSINIZ''- Mehmet Ali Şahin, Cumhuriyetin amacının; akılla, bilimle fenle daha ileriye gitmek, muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkabilmek olduğunu söyledi. Öğrencilere, ''Yarın bu bayrağı sizler devralacaksınız. Ülkemizi daha ileriye götürmek, uygarlık yarışından geri kalmamak çabasında olacaksınız'' diye seslenen Şahin, gençlerin, bunu en iyi şekilde yapacağına, ülkenin kalkınması, milletin refahı için üstün bir gayret göstereceğine inandığını kaydetti. -''23 NİSAN'DA AÇILAN TBMM, MAKUS TALİHİ AYDINLIK YARINLARA ÇEVİRDİ''- ''Bizde ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında açılan parlamentonun yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır'' diyen Şahin, 23 Nisan 1920'de zor koşullar altında açılan TBMM'nin, milletin kaderine el koyduğunu, ülkenin makus talihini aydınlık yarınlara çevirdiğini kaydetti. TBMM Başkanı Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi TBMM'nin, ''asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsali'' olduğunu ifade etti. Milli mücadeleyi başarıya ulaştıran Meclisin, çağdaş devrimleri gerçekleştirdiğini, modern Türkiye'nin kurum ve kurallarını oluşturduğunu ifade ederek, henüz Kurtuluş Savaşı verilmeden, devlet kurulmadan TBMM'nin açılmasının, Atatürk'ün milli irade ve demokrasiye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu bildirdi. -ÇUBUKÇU'NUN KONUŞMASI- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ise Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi'nin dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandığını söyledi. Projenin, demokrasi bilinci ve insan haklarına saygı kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Çubukçu, ''Çünkü insan yetiştirme sanatı olan eğitimin demokratik kültürü besleyecek şekilde yapılmasını atılması gereken bir adım olarak görmekteyim. Değerler manzumesi olan demokrasinin insanın yaşadığı her yerde kök salması, birey hak ve özgürlüklerinin yerleşmesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır'' diye konuştu. Demokrasiyi özümseyen bireylerin yetiştirilmesinin, ülkede ve dünyada barış ikliminin hakim kılınmasında önemli rol oynayacağını vurgulayan Çubukçu, proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Okul meclislerinde alınan kararların kamuoyuna duyurulduğunu anlatan Çubukçu, kararların öğretmen, yönetici ve velilerin dikkatine sunulması amacıyla bakanlığın tüm birimlerine gönderildiğini ifade etti. Bu yıl, okul meclislerinin faaliyetleri öğrencilerin oy kullanarak seçme ve seçilme kültürüne katkıda bulunduğunu ifade eden Çubukçu, demokrasinin daima ileriye adım atmak ve yenilenmek olarak algılanması gerektiğini söyledi.