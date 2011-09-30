-8 bin şişe sahte içki ele geçirildi KOCAELİ (A.A) - 30.09.2011 - Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda, sahte içki ürettikleri iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı, 8 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklerden ''kolonya yapmak'' amacıyla aldıkları alkolle sahte içki üreten bir suç örgütü tespit etti. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin üretim yaptıkları İstanbul'daki 3 imalathanede 8 bin şişe sahte içki ele geçirildi.