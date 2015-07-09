8 bin okul müdürünü görevinden eden puanlama sisteminde ölü öğretmen 75 aldı!

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık yurt genelinde birçok okulda müdürlerin performans değerlendirmeleriyle görevden alındığını, yerlerine başka atamaların yapıldığını söyledi. “Bu son derece önemli bir kadrolaşmadır" diyen Karabıyık, yurt genelinde 8 bine yakın müdürün mağdur olduğunu anlattı. Ölü öğretmenlere puan yazıldığına ilişkin bilgileri de gündeme getiren Karabıyık, “Hatta vefat etmiş çok sayıda öğretmenin de değerlendirilmeye katılarak 75'in üzerinde puan aldığı örnekler görülmüştür” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Lale Karabıyık, okul müdürlerinin atamalarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

'Bu son derece önemli bir kadrolaşmadır'

Yeni atanan müdürlerin, yapılacak müdür yardımcısı atamalarında belirleyici konumda olacağına dikkati çeken Karabıyık, "Bu son derece önemli bir kadrolaşmadır" dedi. Yurt genelinde 8 bine yakın müdürün mağdur olduğunu ve Danıştay'ın eğitim kurumlarına yönetici atama yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesini durdurduğunu hatırlatan Karabıyık, yargı kararının uygulanmasıyla yeni puan değerlendirmesi yapılacağını ve bunun birçok kişiyi etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık 8 bin müdür puanlamayla görevden alındı. 40 bin civarında müdür yardımcısı bu karardan etkilenecek. Bakanlığın, dava açan müdürlerden başlayarak Danıştay kararının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay kararını yok saymamalıdır.

Vefat etmiş çok sayıda öğretmene 75’in üzerinde puan

"Ülke genelinde birçok okulda okul müdürleri yapılan bu performans değerlendirmeleri ile görevden alınmış, yerlerine başkaları atanmıştır. Yeni atanan bu okul müdürleri de müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklar hakkında belirleyici konumda olup puanlama yapmaktadırlar. Bu son derece önemli bir kadrolaşmadır. Ayrıca okul müdürlerinin akademik kariyerleri, uluslararası düzeydeki yayınları, aldığı ödülleri, başarıları ve görev yaptıkları okula katkıları genellikle dikkate alınmamıştır. Hatta vefat etmiş çok sayıda öğretmenin de değerlendirilmeye katılarak 75'in üzerinde puan aldığı örnekler görülmüştür.

Sadece Bursa’da 225 müdür mağdur

"Bu haksız uygulama sonucunda Türkiye genelinde 8 bine yakın ve bölgem olan Bursa'da 225 müdür, söz konusu uygulama nedeniyle mağdur olmuştur. Bu öğretmenler çoğu ilde konuyu Bölge İdare Mahkemelerine taşımış ve haklı bulunarak sonuç yürütmeyi durdurma şeklinde oluşmuştur. Puanlamalar sonucu müdürlük görevinden alınan ve konuyu yargıya taşıyan öğretmenlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda, söz konusu puanlama sisteminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanıksız olması nedeniyle öğretmenlerin görev süresinin uzatılmamasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Maalesef düşük puan alan okul müdürleri genellikle yandaş sendika haricindeki sendikalara üye olanlardır. Çok sayıda il ve ilçede aynı sorun yaşanmakta ve aynı şekilde sonuçlanmaktadır. Şimdi ise; 11 Haziran 2015 tarihinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eğitim kurumlarına yönetici atama yönetmeliğinin 3 kritik maddesi hakkında yürürlüğü durdurma kararı vermiştir.

Yargı kararının uygulanması işlemleri etkileyecektir

Yargı kararının uygulaması o dönemde tesis edilen tüm işlemleri etkileyecektir. Bu durumda yeni puan değerlendirmesi yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme, görev süresi uzatıldığı için şu anda okul müdürü olarak çalışan müdürleri de etkileyecektir. Örneğin tüm puanlar göz önüne alındığında (yani 6 ayını doldurmamış ilçe müdürünün puanı hesaba katıldığında) 75 barajını aşan bir müdür, İlçe müdürü değerlendirme dışı kaldığında alması gereken puan Matematiksel olarak 56,25 olması gerekirken 55 puanda kalmaktadır. İlk durumda barajı geçip süresi uzatılan müdürün ikinci durumda ise uzatılması mümkün olmamaktadır.

Bu durumda yargı kararı uygulandığında baraj altında kalan müdürlerin de görevleri değiştirilecektir. Yaklaşık 8 bin müdür puanlamayla görevden alındı. 40 bin civarında müdür yardımcısı bu karardan etkilenecek.

Bakanlığın, dava açan müdürlerden başlayarak Danıştay kararının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay kararını yok saymamalıdır.