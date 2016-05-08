8 bin liraya aldığı Vosvos’a 112 bin lira harcadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Ercan Tunca, 8 bin liraya aldığı Vosvos’u 112 bin lira harcayarak modifiye ettirdi. Ön kısmındaki bagajında açılır kapanır masa platformu ve mini bir mutfak yapılan otomobilde, yeni teknoloji ürünü multimedya sistemi de yer aldı.

Hürriyet’in haberine göre, 1974 model otomobili 8 bin liraya satın alan 38 yaşındaki Tunca, Çorum'da bir otomobil dizayn merkezinde, camından koltuklarına, direksiyonundan jantına ve motoruna kadar aracın her şeyini yeniletti. Ön kısmındaki bagajında açılır kapanır masa platformu, tavla çekmecesi ve mini bir mutfak yapılan otomobilde, yeni teknoloji ürünü multimedya sistemi de yer aldı.





"Otomobil 120 bin liraya mal oldu"

Tunca, yaptığı açıklamada, merak duyduğu otomobili ilk aldığı zaman uzun ömürlü kullanmayı istediği için baştan aşağıya yenilemeyi düşündüğünü söyledi.

İnternette araştırma yaptığını ve Çorum'da bir dizayn fabrikası sahibiyle tanıştığını ifade eden Tunca, "Araçta baştan aşağıya değişmeyen cıvata bile kalmadı. Bütün bu işlemler 2 senelik bir periyotta sürdü. Yurt dışından gelen parçaları oldu. Sonuç itibarıyla 10 gün önce aracımızı teslim aldık." diye konuştu.

Tunca, 8 bin liraya aldığı araca 112 bin lira masraf yaptığını dile getirerek, "Kaporta ve daha sonra diğer boya işlemleri yapıldı. Kırmızı renk olmasını istedik, özel bir karışımla bu rengi yaptılar. Aracın iç aksamlarında görsellik olarak zenginlik katmak amacıyla diğer göstergeler monte edildi. Arabanın içine 3 televizyon konuldu. Kapılardaki camların çevirme kolu iptal edilerek, otomatik hale getirildi." dedi.

Otomobilin içinde kullanılan derilerin yurt dışından getirildiğini anlatan Tunca, özellikle dikişli kısımların elle yapılarak hatasız monte edildiğini bildirdi.

Tunca, multimedya ve ses sisteminin araca uygun şekilde monte edildiğini, şu anda otomobili sıkıntısız kullandığını ifade etti. Otomobilin bagaj kısmına çay ve kahve takımının yer aldığı mini bir mutfak platformu oluşturulduğunu kaydeden Tunca, "Bagajdan dışarıya uzanan masadaki tavla çekmecesiyle arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Aracımı şu an için satmayı düşünmüyorum. Vosvos meraklıları benzersiz aracıma yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.