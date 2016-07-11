8 bin 372 kişinin öldüğü Srebrenitsa katliamının üzerinden 21 yıl geçti...

Bugün Srebrenitsa katliamının 21. yıl dönümü. Katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişiden sadece 7 bini bulundu. Bugüne kadar toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 377’ydi. Bu yıl kimliği tespit edilen 127 cenaze daha toprağa verilecek. Katliamdan bu yana hâlâ izi bulunamayan 1372 kişi var.

12'si 18 yaşından küçüktü

Bu yıl defnedilecek olanlardan 12'si, katliam sırasında 18 yaşından küçüktü. En genci, 1995 yılında 14 yaşında olan Avdija Memic… Kimliği yakın zamanda tespit edilen Mustafa Hadzovic de en yaşlıları, katliam sırasında 77 yaşındaydı.

Kurbanların cenazelerine Srebrenitsa yakınlarındaki toplu mezarlarda ulaşılıyor. Son ulaşılan toplu mezar, Aralık ayında 15 kurbana ait olduğu belirlenen iskeletlerin bulunduğu, Srebrenitsa’nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Kozluk’ta ortaya çıktı. Çalışmalar sürdükçe 50’den fazla kişinin kemikleri bulundu. Kalıntıları bulunan kurbanların elleri arkadan bağlıydı.

Aynı bölgede, daha önce aralarında çocukların da bulunduğu 377 kişiye ait kemiklerin bulunduğu üç farklı toplu mezar bulunmuştu.

Cenazelerin defniyle birlikte her yıl Potoçari’de yapılan anma etkinliklerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

‘Srebrenitsa tasarısı’ Sırbistan Meclisi’nde

Srebrenitsa'daki soykırımın Sırbistan tarafından kınanması ve 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesini öngören karar tasarısı, 29 Haziran’da Sırbistan Meclisi'ne sunuldu.

Meclisteki Liberal Demokrat Parti (LDP), Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sandzak), Voyvodina Sosyal Demokratlar Ligi (LSV) ve Yeşil Parti'den (ZS) 11 milletvekilince imzalanan Srebrenitsa Soykırımı Karar Tasarısı'nın acilen meclis gündemine alınması talep edildi.

Tasarıda ayrıca, bölge ülkelerinde adaletin sağlanması, kurban yakınlarına destek verilmesi ve cinsel istismar mağdurlarının yeniden topluma kazandırılması için ortak hareket edilmesi çağrısında bulunuldu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Savaşı'nda Srebrenitsa ve çevresindeki 50 kilometrelik alan BM Güvenlik Konseyi tarafından "güvenli bölge" ilan edilmişti. Albay Tomas Karremans komutasındaki Hollanda birliği de, "güvenli bölgeyi hedef alabilecek saldırıları engellemek" göreviyle Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de, üsse çevrilmiş bir fabrikaya konuşlandırıldı.

Ancak 11 Temmuz 1995 günü Ratko Mladiç komutasındaki Sırp Cumhuriyeti ordusu Srebrenitsa'ya girdi. 8 bin 372 erkek öldürüldü. Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden tam 21 yıl geçti.

Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenitsa'yı 2007'de soykırım olarak nitelendirdi.