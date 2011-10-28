-8 bin 234 memur kadrosu için tercihler Kasım'da yapılacak ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ilk defa memur olacaklar için 8 bin 234 kadro ve pozisyona yönelik tercihlerin kasım ayında alınacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Çelik, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ''Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'' hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılacak, (B) Grubu olarak adlandırılan kadro ve pozisyonların, incelenmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, bu çerçevede Devlet Personel Başkanlığı'nın gerekli incelemeleri yapması sonucu uygun bulunan 8 bin 243 kadro ve pozisyona tercih yapılmasına yönelik listenin ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini belirtti. Adaylar, kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih edecek. Yerleştirme, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yapılacak. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM Başkanlığının internet adresinde kamuoyuna duyurulacak. KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine de atamaları gerçekleştirilecek.