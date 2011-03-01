-8 BANKANIN SÖZLÜ SAVUNMASI ALINIYOR ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Rekabet Kurulu tarafından bankacılık sektöründe 8 banka hakkında sürdürülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı başladı. Rekabet Kurulu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, toplantının başında, kurulun 19 Ağustos 2009 tarihli kararı uyarınca, ''Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Finans Bank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı Kredi Bankası A.Ş.'' hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla, aynı kanunun 41'inci maddesi uyarınca soruşturma açıldığını söyledi. Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin, bu teşebbüsler adına toplantıya katılacaklarını bildiren katılımcıların alfabetik sıraya göre dinlenmesine karar verildiğini belirten Kaldırımcı, sözlü savunma toplantısına katılan temsilcilerin salonda bulunup bulunmadığının tespitinin ardından toplantıyı açtı. Rekabet Kurulunun toplantı salonundaki toplantıya Akbank adına Genel Müdür Ziya Akkurt, Denizbank adına Genel Sekreter Aysun Mercan, Finansbank adına Genel Müdür Temel Güzeloğlu, Türkiye Garanti Bankası adına Genel Müdür Ergun Özen, Türkiye Halk Bankası adına Avukat Hakan Vural, Türkiye İş Bankası adına Ersin Özince, Türkiye Vakıflar Bankası adına Genel Müdür Süleyman Kalkan, Yapı ve Kredi Bankası adına Genel Müdür Hüseyin Faik Açıkalın başkanlığındaki heyetler katılıyor. -SORUŞTURMA HEYETİNİN İDDİASI- Soruşturma Heyeti, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Koçbank, Pamukbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıfbankın 2001 yılından itibaren, Finansbankın 2004 yılından itibaren, Denizbankın ise 2005 yılından itibaren, 2009 yılına kadar özel firmalara promosyon verilmemesi, protokolü devam eden kurum ve özel firmalara diğer bankalar tarafından teklif verilmemesi konularında anlaşma yapmak suretiyle, 4054 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında rekabeti ihlal ettikleri, söz konusu ihlalin 4054 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan muafiyet koşullarını taşımadığını belirtti. Soruşturma Heyeti ayrıca, 2001 ve 2002 yıllarında anlaşmaya dahil olduğu tespit edilen Koçbank ve Pamukbankın, ihlalin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan 4054 sayılı Kanunun mülga 19. maddesinde öngörülen 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle söz konusu bankaların eylemlerinden dolayı Halkbank ve Yapı ve Kredi Bankasına ceza verilemeyeceğini kaydetti. Erdemir'in 2005 yılı maaş ödemesi ihalesi öncesinde Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankasının ihalede teklif edecekleri promosyon miktarını belirledikleri, dolayısıyla ihale öncesi danışıklı davranışta bulunarak 4054 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında rekabeti ihlal ettiklerini ifade eden Soruşturma Heyeti, ''4054 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamındaki söz konusu her ihlal için aynı kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve ceza yönetmeliği hükümleri uyarınca ihlallere katılan bankalara para cezası verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır'' iddialarını ortaya koydu.