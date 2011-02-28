-8 BANKANIN SÖZLÜ SAVUNMASI ALINACAK ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Rekabet Kurulu tarafından bankacılık sektöründe 8 banka hakkında sürdürülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak. Rekabet Kurulu'nun 19 Ağustos 2009 tarihli kararı uyarınca, ''Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Finans Bank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı Kredi Bankası A.Ş.'', hakkında başlatılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, yarın saat 10.00'da Rekabet Kurumunda yapılacak. Toplantıda söz konusu bankaların iddialara ilişkin savunmaları alınacak. Kurul, maaş ödemelerine yönelik teklif ettikleri promosyonlar konusunda aralarında anlaştıkları iddiası ile 8 banka hakkında 19 Ağustos 2009 tarihinde soruşturma açılmasına karar vermişti.