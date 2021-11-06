Devlette kadının yeri yok: 8 bakanlıkta kadın çalışan oranı yüzde 16

Tüm bakanlıklardan personel sayısı ve dağılımlarını isteyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e yanıt veren 8 bakanlıktaki veriler, devlet kadrolarındaki cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne serdi. Sadece Aile ve Çalışma Bakanlığı’nda çalışan kadın sayısı yüzde 57,4 ile erkek sayısını geçti. Diğer bakanlıklarda çalışan kadın sayısı, erkek sayılarının yarısına dahi ulaşamadı. Özellikle İçişleri Bakanlığı’nda 543 bin 261 çalışanın sadece yüzde 7,9’unu kadınlar oluşturabildi. Bu 8 bakanlıktaki toplam kadın çalışan oranı, yüzde 16'da kaldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, verdiği soru önergeleriyle tek tek tüm bakanlıklardan personel sayı ve cinsiyet dağılımlarını istedi. Yanıt gelen 8 bakanlıktaki veriler, devlet kadrolarındaki cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne serdi.

Sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda kadın çalışan oranı yüzde 57,4 ile erkek çalışan oranını geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nda çalışan kadın sayısı erkek sayısının yarısına bile ulaşamadı. Özellikle İçişleri Bakanlığı’ndaki 543 bin 261 çalışanın sadece yüzde 7,9’unu, yani 42 bin 973’ünü, kadınlar oluşturabildi. Yanıt gelen bu 8 bakanlıktaki toplam kadın oranı, yüzde 16'da kaldı.

Bakanlıklardan gelen yanıtlara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 28 bin 283 kadın, 20 bin 965 erkek; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 5 bin 368 kadın, 11 bin 917 erkek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 373 kadın, 781 erkek; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 22 bin 921 kadın 38 bin 77 erkek; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 7 bin 489 kadın 14 bin 833 erkek; İçişleri Bakanlığı’nda 42 bin 972 kadın, 500 bin 289 erkek; Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 17 bin 737 kadın, 47 bin 506 erkek, Ticaret Bakanlığı’nda 6 bin 461 kadın, 13 bin 542 erkek çalışan bulunuyor.

"AKP, Taliban'a bile tavsiye verirken, kadınları istihdam etmekten imtina ediyor"

Soru önergelerinin sahibi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede; “AKP iktidarının sırtını yasladığı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesinin önemli ayaklarından biri de kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve kadın istihdamının arttırılmasıdır. Ancak Türkiye’de nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar istihdamda ne yazık ki çok geride” dedi.

Bülbül, “AKP, Taliban’a bile kadınların çalışma hayatına katılımı için tavsiye verirken bugün devletin kurumlarında kadınları istihdam etmekten imtina ediyor. Bunun başını da İçişleri Bakanlığı çekiyor. Bakanlıkta olan 543 bin 261 personelin sadece 42 bin 972’si yani yüzde 8’i kadın personel. Buna ikiyüzlülük denir. Yapılması gereken zaman kaybetmeden; çalışma hayatının her alanında kadın istihdamının artması gerekmektedir” dedi. (ANKA)