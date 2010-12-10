-8 BAKANLIKTA ATAMA ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Devlet Bakanlığı, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaştırma bakanlıklarındaki bazı görevlere atama yapıldı. Atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine (Hazine) Ahmet Fethi Toptaş yeniden atandı. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşavirliğine Adem Maraşlı getirildi. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Emre Eser ve Dilek Yüksel Civelek atandı. Milli Eğitim Bakanlığında, Bakanlık Müşavirliğine Mustafa Damar getirildi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Şenol Genç'in, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Cafer Tulmaç'ın, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Üner Dilek'in atanmaları uygun bulundu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Başmüfettişliğine Tuğrul Alper atandı. Sağlık Bakanlığı Müşavirliğine Kadir Serdar Taflan, Ulaştırma Bakanlığı Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Münir Kaya Amanvermez getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişliklerine Müfettiş Yardımcıları Ertuğrul Dede, Sedat Ergüven, Aydın Saffet Özkan, Murat Arslan, Ömer Faruk Gölbaşı, Özcan İzgi ve Hasan Şentürk atandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Mahmut İnan, başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı. Bu arada, 59 yedek subay askeri hakimin görev yerleri de belli oldu.