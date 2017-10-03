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8 aylık Ömer Halis, uyurken kusmuğuyla boğuldu

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi'nde, 8 aylık Ömer Halis Oğuz, uyurken kendi kusmuğunda boğularak can verdi

03 Ekim 2017 15:55

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi\'nde, 8 aylık Ömer Halis Oğuz, uyurken kendi kusmuğunda boğularak can verdi.
İlkokul öğretmeni Nergiz Oğuz, gece kontrol etmek amacıyla kalktığında bebeğinin nefes alamadığını fark etti, yastığında da kusmuk görünce paniğe kapıldı. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil ekibi, Ömer Halis adllı bebeği, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hamdi Eriş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada doktorların tüm çabası, Ömer Halis bebeği hayata döndürmeye yetmedi.
Ömer Halis Oğuz bebeğin cenazesi, Ulu Camii\'nde kılınan cenaze namazı ardından Kahramankazan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü olan baba Serhat Oğuz ve ilkokul öğretmeni anne Nergis Oğuz, gözyaşı dökerken, ayakta durmakta güçlük çekti.
ÖMER HALİSDEMİR’İN ADINI VERMİŞLERDİ  
8 ay önce 3’üncü oğulları dünyaya gelen Nergiz ve Serhat Oğuz çifti, yeni doğan bebeklerine 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adını vermişti.

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