8 aylık hamile eşini 5 bıçak darbesi ile öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, 52 yaşındaki Nurettin Atasever, tartıştığı 8 aylık hamile eşi 35 yaşındaki İsmanperi Atasever\'i 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmanperi Atasever ve karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi\'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İkinci evliliğini yapan emekli işçi Nurettin Atasever, üçüncü evliliğini yapan 8 aylık hamile eşi İsmanperi Atasever arasında, kadının önceki eşinden olan 3 yaşındaki çocuğunun bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İsmanperi Atasever, eşi Nurettin Atasever\'i bacağından bıçakladı. Bunun üzerine Nurettin Atasever de elinden bıçağı, hamile eşine art arda sapladı. Ağır yaralı olarak Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İsmanperi Atasever ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Nurettin Atasever, bacağından aldığı bıçak yarasını tedavi ettirmek için gittiği Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, İsmanperi Atasever ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybetmesine sebep olan bıçağın hastanede yakalanan Nurettin Atasever\'in üzerinde ele geçirildiği bildirildi. Nurettin Atasever, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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