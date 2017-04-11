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BBC Türkçe

8 aylık bebek Charlie, mahkeme kararıyla yaşam destek ünitesinden çekilecek

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, nadir görülen bir genetik hastalığı olan Charlie adlı bebeğin yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar verdi. Ailesi ise hiç denenmemiş bir tedavi için Charlie'yi ABD'ye götürmek istiyordu.

11 Nisan 2017 19:59

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, nadir görülen bir genetik hastalığı olan Charlie adlı sekiz aylık bebeğin yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar verdi.

Doktorlar kasları zayıflatan hastalığın, kabul edilmiş bir tedavisi olmadığını ve beyninde ağır hasar oluşan bebeğin yaşam destek ünitesinden çekilerek ölmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyordu.

Ailesi ise hiç denenmemiş bir tedavi için Charlie'yi ABD'ye götürmek istiyordu.

Charlie için internet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon 200 bin sterlin (yaklaşık 1,5 milyon dolar) para toplanmıştı.

Ağustos 2016'da sağlıklı doğan bebek, iki aylık olmadan kilo ve güç kaybetmeye başladı. Zatürre geçiren Charlie'ye daha sonra mitokondriyal yıpranma sendromu teşhisi kondu.

Anne ve babası, ağlayamayan ve duymamaya başlayan Charlie'nin, tam olarak olmasada da ağzını ve ellerini hareket ettirebildiğini, gözlerini açabildiğini belirterek bebeklerini yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini söylüyordu.

ABD'ye götürülmesi halinde bebeklerinin yaşama şansı olabileceğini belirten çift, "Şansımızı denemek istiyoruz. Belki iyileşmeyebilir ama hayatta kalma şansı olabilir" diyor.

Charlie'nin dünya genelindeki 16 mitokondriyal yıpranma sendromu hastası çocuktan biri olduğu tahmin ediliyor.

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