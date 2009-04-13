Haklarında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce dava açılan 8 askerin yargılanmasına devam edildi.



Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde saat 14.15'de başlayan ve yayın yasağı bulunan duruşmaya, sanıklardan Ramazan Yüce ile 4 sanık avukatı katıldı.



Duruşmada, önceki celsede alınan karar gereği Ramazan Yüce, ek savunmasını yaptı.



Mahkeme heyeti, yayın yasağının devamına, gelecek celsede diğer 7 sanığın da ek savunmasının alınmasına, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki tabur komutanlığına 21 Ekim 2007 tarihinde terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıdan sonra irtibat kesilen ve 5 Kasım 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katılan uzman çavuş Halis Çağan, erler Ramazan Yüce, İlhami Demir, İrfan Beyaz, Özhan Şabanoğlu, Fatih Atakul, Fuat Başoda ve Mehmet Şenkul, 10 Kasım 2007'de Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Van Askeri Mahkemesi'nce tutuklanmış, davanın 2 Şubat 2008 tarihindeki ilk duruşmasında ise tahliye edilmişlerdi.

