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15 Temmuz Darbe Girişimi

8 Anadolu Ajansı muhabirine ByLock soruşturması!

Başbakan'ı takip etmek üzere görevlendirilen muhabirin de ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi

29 Mart 2017 16:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 Anadolu Ajansı (AA) muhabiri hakkında telefonlarında ByLock yüklü olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olduğu ileri sürülen ByLock programına yönelik soruşturmaya devam ediyor. Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda ByLock kullandığı iddiasıyla 8 Anadolu Ajansı muhabiri gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.P., İ.Y., Y.D., T.K., A.D., Y.K., A.K. ve H.Ö. isimli şüphelilerden bazılarının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Nevşehir programını takip etmek üzere görevlendirilen Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanlığı muhabiri İ.T.'nin de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖAnadolu AjansıAAByLock

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