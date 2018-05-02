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Spor

7'den 70'e 'Koşabiliyorken Koş' projesi

Babaeski'de gerçekleştirilen proje kapsamında herkes aynı anda spor yaptı

02 Mayıs 2018 19:15

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında 7'den 70'e herkes aynı anda spor yaptı.

100. Yıl Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Garnizon Komutanı Coşkun Önal, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaş katıldı.

Stat içerisinde 5 tur yürüyüşle başlanan etkinlikte, masa tenisi, basketbol, tekvando, voleybol, dart, futbol, tenis gibi alanlarda spor faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sentetik çim sahasında ise polisler ile protokol üyeleri, futbol maçı gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erhan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, "Koşabiliyorken Koş" projesini önemsediklerini söyledi.

Proje kapsamında 7'den 70'e herkesin bir araya gelerek spor yaptığını ifade eden Öztürk, sporun insan sağlığı açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

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