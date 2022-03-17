79 yaşındaki Barış Annesi Meryem Soylu'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası

79 yaşındaki Barış Annesi Meryem Soylu'ya, dernek faaliyetleri nedeniyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Barış Annesi olan 79 yaşındaki Meryem Soylu’nun, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’ne (MEBYA-DER) yönelik soruşturma kapsamında “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, oy birliği Soylu’ya "silahlı örgüt üyeliği”nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuklama emri çıkarmadığı Soylu’ya ilişkin hükme bir hafta içerisinde itiraz edilebileceğine karar verdi.