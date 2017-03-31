79 yaşında avukat oldu

79 yaşındaki Yüksel Adaoğulları, 1961 yılında girip 1962 yılında bırakmak zorunda kaldığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tam 55 yıl sonra bitirdi ve 79 yaşında cübbesini giyip avukat oldu.

İstanbul Barosu'na staj dönemini tamamlayan 25 avukat daha katıldı. Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, onlara seslendi ve "Bu ülkenin hukuk tarihini siz yazacaksınız. Ama ne yaparsanız onu yazacaksınız" dedi, ve her biri sırasıyla cübbesini giyip ruhsatını aldı. Ancak ruhsat alanlar arasında öyle biri vardı ki, salondakiler ayakta alkışladı. 79 yaşında avukat olan Yüksel Adaoğulları.

Okulu bıraktıktan sonra evlenip Adana'ya giden Adaoğulları, 40 yıl sonra çocuklarının peşinden tekrar İstanbul'a geldi. İçinde hiç sönmemiş olan avukatlık aşkı, televizyonda izlediği bir haber ile yeniden alevlendi. "Okul numaramı bile unutmamıştım" diyen Adaoğulları 2008 yılında çıkan öğrenci affıyla okula geri döndü.

79 yaşında avukatlık ruhsatını alan Yüksel Adaoğulları'nın şimdi yeni bir hedefi var: Belediyelerde çalışıp, yanlışlıkları, haksızlıkları ortaya çıkartmak.