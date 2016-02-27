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79 kente 'özel' terör taraması

Tüm yurda dağılan polis müfettişleri AVM'ler, havaalanları, metro istasyonları, otogarlardaki güvenlik aksaklıkları ve sorunları belirleyerek 5 gün içinde Emniyet'e rapor verecek

27 Şubat 2016 16:15

Ankara'da yaşanan bombalı araç saldırısının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı yeni güvenlik konsepti çerçevesinde harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, 79 kentteki özel güvenliklekorunan bina ve tesislerdeki önlemleti denetlemeye başladı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen polis müfettişleri, denetlemeye gittikleri kentlerdeki AVM’ler, havaalanları, otogarlar, metro ve tren istasyonlarını mercek altına alacak. Beş gün içinde tamamlanacak denetlemelerde görülen aksaklıklar ve sorunlar, rapor halinde EGM’ye iletilecek. 


Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı yeni güvenlik konseptiyle beraber, terör örgütlerinin kitlelere yönelik eylemlerini yeni boyutlara taşıması dikkat çekiyor. Örgütlerin, özellikle son dönemde sivil halka yönelik eylemlere yönelmesi, ülke genelinde uygulanan “Özel Güvenlik” sisteminin masaya yatırılmasına neden oldu. 

 

İkişer kişilik ekipler

 


Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Şırnak ve Hakkari dışındaki 79 kentteki özel güvenlikçileri denetlemeye başladı. Başkanlık, kadrosundaki polis başmüfettişlerini gruplar halinde illere gönderdi. Çarşamba günü görevlendirildikleri kentlerde çalışmaya başladı. Ankara, Adana, Bursa, İstanbul, İzmir veKocaeli’ndeki denetlemeler en az 12 kişilik özel denetleme gruplarıyla yapılırken, orta ve küçük ölçekli kentlere ise 2’şer kişilik ekipler gönderildi. 


5 gün sonra rapor



Müfettişler, beş gün sürecek denetleme çalışmalarında, görevlendirildikleri kentlerdeki havaalanları ve metrolar başta olmak üzere, halkın yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, otogarlar ve tren istasyonlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin çalışma, verimlilik ve etkinliğini yerinde inceleyecek. Bu incelemelerle, söz konusu tesislerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yaşanan terör olaylarına karşı “duyarlı hale” getirilmesi sağlanacak. Denetlemelerde özellikle sabotaj ve canlı bomba eylemlerine karşı alınan önlemler kontrol edilecek. 

Müfettişler, denetlemelerde tespit edecekleri sorun ve aksaklıklarla ilgili özel raporlarını hazırlayıp Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunacaklar. Belirlenen aksaklık ve sorunların giderilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmet veren özel güvenlik şirketleriyle temasa geçeceği belirtildi.

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