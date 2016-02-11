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Dünya

79 gündür açlık grevinde olan Filistinli gazeteci 'ölüme çok yakın'

Gazeteci, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı

11 Şubat 2016 22:26

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla 79 gündür açlık grevi yapan tutuklu gazeteci Muhammed el-Kayk'ın "ölümünün çok yaklaştığını" duyurdu.

Radikal'in haberine göre; Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan açıklamada, 79 günden beri açlık grevini sürdüren Kayk'ın bulunduğu Afule Hastanesinin raporunda, "Kayk'ın göğüs ağrılarında ciddi bir artış söz konusu ve durumu kötüleşmeye doğru ilerliyor" ifadelerine yer verildi.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, 79 günden beri açlık grevini sürdüren Kayk'ın bulunduğu Afule Hastanesi'nin raporunda, "Kayk'ın göğüs ağrılarında ciddi bir artış söz konusu ve durumu kötüleşmeye doğru ilerliyor" ifadelerine yer verildi. 

"Açlık grevini sürdürmesi nedeniyle vücudunda olumsuz gelişmelere tanıklık edilen Kayk'ın günden günden daha çok ölüme yaklaştığı"aktarılan açıklamada, "Hastane raporu, Kayk'ın ölüme daha çok yaklaştığın ve grevi sonlandırsa bile artık eski sağlığına kavuşmayacağı bir aşamaya geldiğini gösteriyor" denildi.

 

Sadece su içiyor

 

İsrail'in Afule Hastanesi'nde yatan ve konuşma gücünü kaybeden Muhammed el-Kayk'ın duyma hissini de kaybetmek üzere olduğuna vurgu yapılan açıklamada, gazetecinin, her türlü ilacı almayı reddettiği ve sadece su aldığı kaydedildi. 

İsrail askerlerince 21 Kasım 2015'te Ramallah'taki evinde gözaltına alınan Kayk, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için gözaltına alındıktan 4 gün sonra açlık grevine başlamıştı. İsrail makamları, aralık ayında Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Kayk'ın "Mesleği aracılığıyla şiddete teşvik etmek"suçlamasıyla 6 ay tutuklu kalmasına karar vermişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, istihbarat bilgilerine dayanılarak, Filistinliler 1 ila 6 ay hapsediliyor. Tutuklunun, "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor

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