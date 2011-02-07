79 çocuk okullarına döndü

T24- Garanti Emeklilik’in, Milli Eğitim Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliği ile çalışan ilköğretim öğrencilerinin işyerlerinden ayrılarak sadece eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Kalem Tutan Eller’ projesinin Ekim – Ocak aylarını kapsayan 2. eğitim döneminde 31 öğrencinin daha okullarına dönmeleri sağlandı.

Projenin 2. döneminde, okulların bulunduğu Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Ümraniye ilçelerine, çalışan çocukların yoğun olarak bulunduğu Beyoğlu ilçesi de eklendi.

Proje kapsamında bugüne kadar toplam 19 okulda eğitim gören ve çalışan 1.500’ün üzerinde öğrenci ve velilerine ulaşıldı.

Projenin 2. döneminde 31 öğrenci daha çalışmayı bırakarak tamamen okullarına döndü. Böylece proje kapsamında bugüne kadar toplam 79 öğrenci çalışmayı bırakmış oldu.

Garanti Emeklilik’in Milli Eğitim Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile 2010 yılı Mart ayında hayata geçirilen ‘Kalem Tutan Eller’ projesinin amacı, çalışan ilköğretim öğrencilerinin ellerinden tutarak onlara okulu yeniden sevdirmek, okuldaki başarılarını artırırken devamsızlıklarını azaltarak çocukların tamamen okula dönmelerini sağlamak. İlk dönem 48 çocuğun çalışmayı bırakmasının sağlanırken ‘Kalem Tutan Eller’ projesinin 2. döneminde, çocukların yoğun olarak çalıştığı Beyoğlu ilçesi de diğer 5 ilçeye dahil edildi. İkinci dönemde de 31 çocuğun okullarına dönmesiyle sayı 79’a yükselmiş oldu.

Projenin 2. döneminde de, okul müdürleri ve rehber öğretmen toplantıları, eğitici ve gönüllü eğitimleri, veli görüşmeleri, kurs eğitimleri ve okullardaki diğer öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Okul müdürü ve rehber öğretmen toplantılarında projedeki son gelişmeler hakkında bilgi verilirken, rehber ve kurs öğretmenlerine yönelik eğitimlerde projede üstlerine düşen görevler kendilerine aktarıldı.

100 rehber danışman ve kurs öğretmeninin görev aldığı proje kapsamında çocuklar, kendi okullarında hafta içi ve hafta sonu birer gün olmak üzere her hafta toplam iki gün, okul başarılarını ve okula bağlılıklarını artırmaya yönelik eğitim almaya devam ettiler. Ayrıca, öğretmenleri ile kendilerini sokakta bekleyen tehditler ve geleceklerine yönelik görüşmeler yaptılar.

Her iki proje döneminde de rehber öğretmenler, çocukların aileleri ile görüşmeler yaparak, onları mutlu geleceğin iyi bir eğitimden geçtiği, aile geçiminin çocuğun görevi olmadığı, bu görevin kendilerine ait olduğu ve çocukların okula devam etmesinin önemi konularında bilinçlendirdiler.

"Çocuklarla iletişim" üzerine özel eğitim alan yaklaşık 100 Garanti Emeklilik gönüllüsü de bireysel olarak projeye destek olmaya devam etti. Garanti Emeklilik gönüllüleri, okullarda yürütülen çalışmalara hafta sonları katılarak, temel yabancı dil eğitimi ve diğer derslere destek olma gibi eğitsel çalışmaların yanı sıra çocuklarla, tiyatro, dans, resim, fotoğrafçılık, satranç gibi kişisel gelişime yönelik birçok etkinlik de gerçekleştirdiler.

Kalem Tutan Eller projesinin hayata geçmesi ile birlikte, öğrencilerin not ortalamalarında artış, devamsızlıklarında azalma gözlenirken, okula ve öğretmenlere karşı olan tutumlarında ve velilerin okula bakış açılarında olumlu yönde değişiklikler görüldü. Bu çalışmalar sonucunda toplam 79 çocuğumuz çalışmayı tamamen bıraktı. Garanti Emeklilik, Şubat ayında başlayacak projenin 3. döneminde, daha fazla çocuğun çalışmayı bırakarak tamamen okula dönmelerini ve derslerine odaklanmalarını sağlamayı hedefliyor.