78'liler: Sadece Evren değil, Evrenciler de yargılansın

T24- 78’liler girişimi öncülüğünde bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından düzenlenen basın açıklamasında, "Darbeciler yargılansın. Evren’le başlasın, Evren’le bitmesin" denildi.



Basın açıklaması 12 Eylül öncesi ve sonrası hayatını kaybeden, devrimci demokrat, ilerici ve yurtseverler için, bir dakikalık saygı duruşu ile Galatasaray Lisesi önünde saat 13.00’de başladı.

Basın açıklamasına katılanlar "Bütün Evrenciler yargılansın", "Sanık Evren ayağa kalk, suç ortaklarınla beraber" yazılı dövizler ile idam edilen Erdal Eren’in fotoğrafını taşıdı. Aralarında Bağımsız Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder ve 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın da bulunduğu 80 kişilik topluluk, "Paşa paşa yargılanacaklar" diye slogan attı. 78’liler Girişimi adına basın açıklamasını okuyan Nimet Tanrıkulu şunları söyledi:

"Seçimlere bir hafta kala, 12 Eylül darbesinin en üst organı MGK üyelerine dönük bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’ya 12 Eylül ile ilgili 12 soru sordu. Soruşturma MGK üyeleri ile sınırladığına göre, savcılık alınan ifadelere dayanarak ya dava açacak veya takipsizlik kararı ile soruşturmaya son verecek. Bu kadar basit mi? Soruşturma açılması iyidir. Ancak sadece Kenan Evren mi? Tahsin Şahinkaya mı? Anayasa’nın geçici 15’inci maddesi sürekli cezasızlık durumu yaratarak 30 yıl boyunca kimleri adaletten kaçırdıysa, onların tümü soruşturulmalı, haklarında dava açılmalı ve şüpheliler ayrımsız bir şekilde yargı önüne çıkarılmalıdır."

Soruşturmanın 12 Haziran seçimlerine bir hafta kala başlatılmasının seçim manevrası kaygısı uyandırdığını söyleyen Nimet Tanrıkulu, "Hükümetin yapması gereken, böylesine önemli bir davayı basit bir seçim oyununa dönüştürmemesi, ortak acılarımızla oynamamasıdır. Evren yetmez, 12 Eylül başbakanı Bülent Ulusu ve 12 Eylül hükümeti üyeleri de yargılanmalıdır. Danışma meclisi üyeleri, sıkıyönetim komutanları, sıkıyönetim cezaevi müdürleri, cezaevi istihbarat subayları, işkenceciler yargılanmalıdır. Evren yetmez, tüm evrenciler yargılanmalıdır" dedi.