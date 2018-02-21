78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı!

İstanbul'da 12 gün önce gözaltanına alınan aralarında 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can da bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Can, Türkiye'de uzun yıllar süren Kürt sorununu çözmek için AKP tarafından başlatılan çözüm sürecindeki akil insanlar arasında bulunuyordu.

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üye ve yöneticilerine dönük 7 Şubat’ta yapılan ev baskınlarında Can ve 29 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'in aralarında bulunduğu 19 kişi, dört ayrı nöbetçi mahkemede sorgulandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden Atilla Sayir, Celalettin Can ve Erhan Sarıkaya tutuklanırken; Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Elif Bulut'un adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Celalettin Can'a ilişkin gerekçede, "12 Eylül davası ile ilgili çıkan mahkeme kararını protesto için korsan gösteri düzenlemek istediği, Abdullah Öcalan ile ilgili düzenlenen konferanslara katılım sağlayacağına dair, Halkların Demokratik Kongresi'nin(HDK) Türkiye Yürütme Kurulu toplantılarına katıldığına dair tape kayıtlarının olduğu, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği bölgelere battaniye ve beyaz eşya gönderilmesi hususunda yapılan kampanyaya destek olduğu, PKK/ KCK terör örgütüne mensup kişi için 'şehit' ibaresini kullandığı, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile ilgili olarak korsan gösterilere katılması ve slogan atması" gösterildi.

Şüphelilerden Filiz Yılmaz, Metin İlan, Suphi Yıldız, Bedia Aydemir ve Gonca Yangöz İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheli Yangöz, aynı zamanda "Terör örgütü propagandası yapmakö suçundan da tutuklandı. Şüphelilerden Mehmet Şamil Altan, Abdulselam Yulcu, Taylan Talaş ve Hüseyin Gençer İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheli Mehmet Ali Ulusoy ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği de Gülsen Biter, Vahit Dalgıç, Taylan Urun ve Can Memiş hakkında tutuklama kararı verdi.