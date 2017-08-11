78 kuşağının önemli isimlerinden Bülent Uluer hastaneye kaldırıldı

78 kuşağının öğrenci önderlerinden Bülent Uluer bu akşam saatlerinde hastaneye akciğer embolisi sebebiyle Kozyatağı Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.

Siyasihaber’in aktarımına göre, doktorların verdiği ilk bilgiye göre Bülent Uluer’in bilinci kapalı ve hayati tehlikesi var.

Uluer’in dostlarının ve yoldaşlarının hastane önünde bekleyişi sürüyor.

Bülent Uluer kimdir?

Bülent Uluer, 1952 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenci olan Uluer, kısa bir süre sonra okulun Öğrenci Derneği başkanı oldu.

Bülent Uluer 1974 yılında içlerinde Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap, Paşa Güven ve Dursun Karataş gibi isimlerle birlikte Devrimci Gençlik dergisini çıkarmaya başladı ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi.

Bülent Uluer, Dursun Karataş ve Paşa Güven ile birlikte Devrimci Sol’da yer almıştır. 1978 yılına kadar Dev-Genç Genel Sekreterliği yapmıştır.

Uluer 12 Eylül Darbesi gerçekleştiğinde ilk arananlar listesinde yer almıştır. Bu sebeple yurtdışına çıkıp Filistin’e gitmiş, bu yıllarda Filistin kamplarında gerilla eğitimi almıştır. Ardından uzun süre Avrupa’da kalmıştır.

Uluer aldığı cezaların zaman aşımına uğraması sebebiyle sonra Türkiye’ye dönmüş, 1995 seçimlerinde Halkın Demokrasi Partisi’nden (HADEP) milletvekili adayı olmuştur.

Ardından Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluşuna katılmış ve bu partinin Parti Meclisi Üyeliği’ni yapmıştır. Ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Danışma Kurulu üyesi seçilmiş ve ardından Haziran 2015 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olmuştur.

Bülent Uluer çeşitli işkencelere de maruz kalmış; Filistin Askısı yöntemi nedeniyle bedeninde fiziksel hasarlarının kalmış ve beli sakatlanmıştır.