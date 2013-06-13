778 STK’dan barış süreci ve Kürt Konferansı’na destek deklarasyonu

Hülya Karabağlı / Ankara

778 sivil toplum kuruluşu, yayınladıkları deklarasyonla, yürütülen barış sürecine, 15-16 Haziran tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak olan Kürt Konferansı’na destek verdiklerini açıkladı. Açıklamada, hükümetin Anayasa ve yasalarda yapacağı değişikliklerle sürecin önünü açabileceği vurgulandı.

Diyarbakır’da 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Kürt Konferansı’na destek vermek ve barış sürecine ilişkin görüşlerini açıklamak için bir araya gelen bölgedeki 778 sivil toplum kuruluşu, bir basın açıklaması yaptı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde yapılan açıklamaya, aralarında insan hakları kuruluşları, sendikalar, dernekler, kadın kurumları, meslek odaları, işveren oda ve derneklerinin bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Deklarasyona imza atan 778 STK adına açıklamayı okuyan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, “Özgürlükçü ve eşitlikçi fikirlerin ve insan haklarına dayanan demokratik siyasetin egemen olduğu bir yaşamı inşa etmenin bugünün en önemli işi olduğu inancındayız. Türkiye’nin tarihsel sorununda böylesi bir demokrasi eksikliği ve onun yarattığı olumsuz sonuçlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

'PKK’nin çekilmesi sürecin doğru temelde yürüdüğünü gösteriyor'

Devlet ile PKK arasında yürütülen görüşmeler sonrası gündeme gelen barış sürecinin başta bölgede olmak üzere Türkiye genelinde önemli bir rahatlama ve sorunlarına çözümüne dönük büyük bir umut yarattığını vurgulayan Bilici, “PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan’ın 21 Mart Newroz Bayramı’nda yaptığı çağrı ve sonrası PKK’nin ateşkes ilanıyla birlikte silahlı güçlerini sınır dışına çekme kararı, bu sürecin somut en önemli adımı olmuştur. Bu gelişmelerden sonra 8 Mayıs’ta silahlı güçlerin sınır dışına çekilmeye başlaması, bizlerde sürecin doğru temelde ve başarılı bir şekilde yürüdüğü izlenimi yaratmıştır” diye konuştu.

'Toplumun farklı kesimlerine kulak verilmeli'

Bu nedenle bölgedeki sivil toplum örgütleri olarak, insan ölümlerine son veren, barış umutlarını artıran, daha refah ve geleceğe umutla bakan bir ortamın yaratılmasına vesile olacak bu süreci başından beri desteklediklerini kaydeden Bilici, şöyle devam etti: “Ancak, bu sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için Kürt toplumunun taleplerini karşılayacak yeni bir Anayasa veya Anayasal değişikliklerin yapılması artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Ayrıca son dönemlerde yaşanan gerilimler karşısında hükümetin toplumun farklı kesimlerinin sesine kulak veren çoğulcu bir yaklaşımla tahammül göstermesini bekliyoruz. Hükümetin ve parlamentonun gerek yeni bir Anayasa ve gerekse bu süreçte toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine karşılık veren bir demokratik yaklaşıma davet ediyoruz.”

'Kürt Konferansı sürecin önünü açacaktır'

Açıklamasında Diyarbakır’da yapılacak olan Kürt Konferansı’na değinen Bilici, “Tam da bu dönemde, 15-16 Haziran tarihlerinde, Diyarbakır’da yapılacak olan ve Kürt toplumunun tüm siyaset kurumları ile sivil toplum örgütlerinin destek vererek katılacağı bir Kürt konferansının yapılıyor olmasını çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Bu konferansın Kürt toplumunun farklı kesimlerini ortaklaştıracağını, demokratik sivil siyasetin önünü açacağını ve Kürt sorununun çözümüne önemli katkılar sunacağını bekliyor ve bu konferansı desteklediğimizi kamuoyuna deklere etmek istiyoruz” dedi.