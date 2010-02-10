772 lira maaşa evet 4/C’ye hayır

T24 - Başbakan randevusu öncesi işçilerden kritik adım. “Çözümden yanayız” mesajı verilecek ancak 4-C’nin maaşına ‘evet’, kadrosuna ‘hayır’ denilecek. Bir başka ifadeyle Başbakana 772 liraya evet ama 4-C’ye ‘hayır’ mesajı gidecek!





Başbakan Recep Tayip Erdoğan yarın Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu’yu ‘yalnız’ kabul edecek. Kumlu bu kritik görüşmeye işçilerin ‘çözümden yanayız’ mesajıyla girecek. İşçilerin 4C’nin maaşlarına ‘evet’ dediğini; statüsüne ise ‘hayır’ dediğini Başbakan’a iletecek.



Tekel işçilerinin bağlı bulunduğu Tek Gıda İş Sendikası Başkanı Mustafa Türkel, bir önceki Başbakan görüşmesinden ‘ümitli’ olduklarını ancak sonuçlarının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Bu nedenle yarınki görüşmeye ilişkin beklentisini ‘endişeleniyoruz’ sözüyle dile getirdi. Gerçi gelen sinyallerin olumlu olduğunu belirten Türkel, “Ama bir kez daha hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. O nedenle umutluyuz, demek istemiyorum” dedi.





Zaten Danıştaydan döner!



Çözümden yana olduklarını vurgulayan Türkel, 4-C’nin kamunun geçici personel ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir düzenleme olduğunu anımsattı. Bunun kalıcı hale getirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunan Türkel, hukukçuların bu düzenlemenin yüzde 99.9 oranında Danıştay’dan iptal edileceğine ilişkin değerlendirmelerini aktardı.





772 liraya evet ama…



4-C’de maaşlar kişinin eğitim seviyesine göre belirleniyor. Buna göre 2010 yılı için ilkokul mezunlarına net 772 lira; lise ve dengi mezunlarına 856 lira ve üniversite mezunları için de 938 lira olarak belirlendi. İşte Tek Gıda İş Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, 4-C’nin öngördüğü maaşlara ‘evet’ dediklerini söyledi. Ancak kırmızı çizgilerinin, kesinlikle kabul edilemez noktalarının ise 4-C statüsü olduğunu vurguladı.



Türkel, 4857 sayılı yasa çerçevesinde kamu işçisi statüsüne geçmek istediklerini belirtirken, bunun diğer özelleştirmelere de ‘kötü’ örnek olacağı değerlendirmelerinin yanlış olduğunu söyledi. Türkel, “Bizler devletin işçisi olarak, iş güvencesi altında işe alındık. Artık bu kuşağı devlet idare edecek” dedi.





Özür bekliyoruz!



Başkan Türkel, Tekel işçileri eyleminin ardından ‘PKK var’ diyen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın kendilerinden özür dilediğini belirtti. Aynı şekilde tarafsız durması gerekirken ‘devletten’ yana tavır gösteren Çalışma Bakanı Ömer Dinçer ile ‘hükümetin tek suçu merhamet etmesidir’ diyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de özür beklediklerini söyledi.





