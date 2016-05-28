78 bin öğrenci için sınavsız üniversite yolu göründü

YÖK, TBMM Başkanlığı’na sunulan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda “ek madde” için Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) öneri sundu.

2016 ÖSYS Başvuru Kılavuzu’na göre mesleki ve teknik lise mezunları alanlarının devamı niteliğindeki önlisans programlarına başvuru hakkına sahipti. 77 bin 814 öğrenci de bu haktan yararlanmak için başvurdu ve bu yüzden de Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmedi.

Ancak Meclis’teki taslak yasalaştığı anda bu öğrenciler için “sınavsız geçiş” hakkı da ortadan kalkacak. Ek bir düzenleme yapılmadığı takdirde bu öğrencilerin yükseköğretime devamları engellenmiş olacaktı.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, YÖK, sınavsız geçiş hakkından yararlanabilmek için başvuran öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve düzenlemenin gelecek yıldan itibaren geçerli olması amacıyla MEB’e öneri sundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç önceki gün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ziyaretinde bu konuyu gündeme getirdi. Saraç, 2547 sayılı YÖK Kanunu’nda yapılması öngörülen kanun tasarısında yer alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının sınavsız geçiş uygulamasını kaldıracak düzenlemeye ilişkin görüşlerini Bakan Yılmaz’a iletti.

"Mağduriyet yaşanmasın"

Saraç, kanunun yasalaşması halinde yürürlükten kalkacak sınavsız geçiş hakkından yararlanmak için bu yıl müracaat eden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kanun tasarısına bir ek madde konulması gerektiğini anlattı. Yılmaz da “sınavsız geçiş” uygulamasının 2016 yılı için devam etmesi, bir sonraki yıldan itibaren başlatılması yönündeki bu öneriye olumlu yaklaştı ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.