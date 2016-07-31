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Spor

7620 metreden paraşütsüz atladı

42 yaşındaki Aikins, televizyondan canlı yayımlanan ve iki dakika süren dalışında 193 kilometre/saat hıza ulaştı

31 Temmuz 2016 19:30

Amerikalı hava dalışçısı Luke Aikins, 7620 metreden paraşütsüz atlayarak rekor kırdı.

26 yılda 18.000 atlayış gerçekleştiren Aikins, California'nın güneyindeki Simi Vadisi'nde kurulan 30x30 metre boyutlarındaki güvenlik ağına inmeyi başardı.

42 yaşındaki Aikins, televizyondan canlı yayımlanan ve iki dakika süren dalışında 193 kilometre/saat hıza ulaştı.

Aikins'i ağdan çıkarken karısı ve oğlu sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Luke Aikins atlayıştan önce heecanlı olduğunu ancak başardığını belirterek "Başardım işte. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

Luke Aikins, paraşütün zorunlu kılınması nedeniyle, ilave ağırlığın atlayışını tehlikeli hale getireceğini düşünerek bir ara dalışını iptal etmeyi düşündüğünü belirtti.

Ancak organizatörler, paraşüt koşulunu atlayışa birkaç dakika kala kaldırdı.

 

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