76 yıllık fotoğraflarla, aile yadigârı tablonun izinde

T24 - Atlı Köşk’teki Sabancı Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan, Abdulmecit’in ‘Genç Kız’ tablosunun çalıntı olduğunu ileri süren Gür Fuat Tanju isimli 80 yaşındaki vatandaş, çocukluk fotoğraflarını delil olarak mahkemeye sundu ve 94 yaşındaki teyzesinin tanık olarak dinlenmesini istedi.





Aile fotoğrafından yola çıkan Tanju, dedektif gibi iz sürerek tablonun Sabancı Müzesi’nde olduğunu tespit etti. Holding ve müze ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca dava açtı. Sabancı Holding ise tablonun koleksiyoner Mesut Hakgüden’den intikal ettiğini bildirdi.

76 yıllık kanıt fotoğraf



Halife Abdulmecit’in Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenen iki ayrı ‘Genç Kız’ tablosunun çalıntı olduğunu iddia ederek, 76 yıl önce çekilen bir fotoğrafla mahkemeye başvuran Gür Fuat Tanju, dedesinden miras tablonun kendisine iade edilmesi veya değerinin ödenmesini istiyor. Armatör dedesi Hayri Araboğlu’nun kucağında 76 yıl önce çekilen fotoğrafla İstanbul 4 Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Tanju, tablonun ellerinden uçup gidişinin hikayesini şöyle anlattı: “Dedemden bize 6 tablo miras kalmıştı. Tablolardan ikisi babamın evindeydi. Babam ölünce annem evden taşındı. Taşınma esnasında bu iki tablo kaybolmuş. Dededen miras olduğu halde taşınırken kaybolan veya çalınan iki ayrı tabloyu, rahmetli Sakıp Sabancı’nın gazetelerde yayımlanan bir röportajında gördüm. Tablonun Abdulmecit’e ait olduğunu anlatıyordu. Annem, evi taşıyanları o dönem sorgulamış, peşlerine düşmüş ama tablonun o kadar değerli olduğunu bilmediği için hallerine acıyıp polise şikâyet etmemiş.”

‘Hakgüden’den intikal etti’



Çocukluğunu geçirdiği evin duvarlarını süsleyen tabloyu gazetede görünce çok şaşırdığını ve Sabancı Holding’e mail attığını söyleyen Tanju, “48 yıl önce gittiğim Amerika’da yaşıyorum. Dava için Türkiye’ye geldim. Mail yoluyla Sabancı Holding’e ulaştım. Yaptığım yazışmalara 1999’da yanıt geldi. Arkasında tablonun görüntüsü olan çocukluk fotoğraflarımı da gönderip hikayeyi anlattım ve tablonun tarafıma teslim edilmesini istedim. Müze müdürlüğü, ‘Tablonun Sakıp Sabancı tarafından hibe edildiğini’ bildirdi, Holding Yöneticisi Yeşim Arı Kaya da ‘tablonun rahmetli Mesut Hakgüden’den (koleksiyoner) Antika ve Sanatseverler Derneği Başkanı Sakıp Sabancı’ya intikal ettiğini’ bildirdi. Yazışmalardan sonuç alamayınca, noter yoluyla Aralık 1999’da ihtarname gönderdik. Ondan da sonuç alamayınca dava açtım” diye konuştu.

94 yaşında tanık teyze



İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, geçen yılın başında açıldı. Mahkeme, tablonun çalındığının tek canlı tanığı olan 94 yaşındaki teyze Bedriye Saylam’ın dinlenmesi talebini, ‘tablonun çalındığına dair belgenin kendilerine sunulması halinde kabul edeceklerini’ belirterek ertelemişti. Tanju’nun avukatı Tekin Arslanca, bu durumu hukuka aykırı bulmuş, tabloyu satın aldıklarına dair karşı tarafın belge sunmaması halinde tablonun müvekkiline ait olduğu anlamına geldiğini belirterek itiraz etmişti. Geçen celse duruşmaya katılan Sabancı ailesinin avukatı Turan Başman, iddianın haksız ve gerçekdışı olduğunu ileri sürerek, dilekçeyi inceledikten sonra yazılı beyanda bulunacaklarını belirtmişti. Dava devam ediyor.



