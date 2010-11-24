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Dünya

76 model Apple tekrar satıldı

Sadece 200 adet üretilen bilgisayarın 1976'daki satış fiyatı 666,66 dolardı.

24 Kasım 2010 02:00

T24 - Sadece 200 adet üretilen bilgisayarın 1976'daki satış fiyatı 666,66 dolardı.
 

Klavye ve monitörü olmadan satılan bilgisayarın işlemcisi bugünkü Apple iPad'den 1000 kat daha yavaştı.


Bilgisayar Christie's müzayede salonunda orijinal kutusu ve Apple'ın şu andaki CEO'su Steve Jobs imzalı bir mektupla satışa sunuldu.


Bilgisayarı müzayedeye telefonla katılarak satın alan ismin ise İtalyan işadamı Marco Boglione olduğu açıklandı.


Christies'deki müzayedede, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki ünlü şifre çözücülerinden Alan Turing'in notları da satışa sunuldu, ancak teklif gelmedi.


Manchester Üniversitesi'nden bir bilim adamı olan Turing, Almanların ünlü Enigma şifresini çözmeyi başaran bir makine tasarlamıştı.

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