750 milyon dolarlık 280 tekne vitrine çıktı

T24 - Yerli ve yabancı yelkenli, motorlu-motorsuz deniz araçları, sistem, cihaz, donanım ve aksesuarlarını bir araya getiren İstanbul Boat Show’da 750 milyon dolarlık tekne vitrine çıktı. Yabancıların ilgi gösterdiği fuarda Ortadoğu ve Rusya’dan gelen heyetler tekne siparişi vermeye başladı.

İstanbul Boat Show 2012, toplam değerleri 750 milyon dolar ulaşan 280 teknenin vitrine çıkmasıyla başladı.

Tüyap Fuar Merkezi’nde 18-25 Şubat tarihlerin arasında düzenlenen İstanbul Boat Show’da toplam tekne ve megayatların yanı sıra tekne ekipman ve aksesuarları da yer alıyor.

Fuarın en ucuz teknesi 10 bin dolardan başlarken, en pahalısı 24.5 metre uzunluğundaki, 3.8 milyon dolar değerindeki Vicem Yat’a ait V80 model süper yat oldu. Fuardaki süperyat sayısı 6’ya çıkarırken, yabancı alıcıların ilgisi büyük oldu. Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya’dan gelen heyetler teknelerle yakından ilgilendi.

Tüyap Proje Tanıtım Grup Müdürü Fuat Güvenlidal, “Dubai prenslerinden birisi ile uzun süredir görüşüyorduk. Kendisi fuara katılıp büyük ihtimalle alım yapacak. Yabancılardan siparişler gelmeye başladı” dedi.



En büyük 2’nci fuar



Güvenlidal, İstanbul Boat Show’la ilgili şu bilgileri verdi: “Bu konuda birinci ülke Almanya Düsseldorf’ta düzenlenen fuar. Tüyap’ın ilk Boat Show deneyimi olmasına rağmen tüm sektör gücünü birleştirip buraya geldi. Bu hızla gidersek 5 yıl içerisinde karada düzenlenen en büyük fuar ünvanını alırız. Alım heyetlerinin ayarlanması sürecinde bir kaç ülke hariç sıkıntı yaşamadık. Türkiye, yatçılık alanındaki gücünü ispat etmiş durumda. Özellikle megayatlarda Türkiye dünyada ilk 3 ülke arasında. Tüm bunlar fuarın değerine değer katıyor.”



650 kişilik alım heyeti



7 gün boyunca sürecek olan fuara 26 ülkeden toplam 650 kişilik alım heyeti katılacak. Fuar süresince Almanya, Arnavutluk Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Karadağ, KKTC, Lübnan, Makedonya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’lı heyetler fuarda görücüye çıkacak olan tekne ve yat şirketleri ile fuar süresinde ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



Türk ve Avrupalı görüntüye bakıyor



VİCEM Yat’ın ortaklarından Sebahattin Hafızoğlu, tekne alım alışkanlıklarında her bölge insanının çok farklı talepleri olduğunu belirterek, “Amerikalı’lar için görüntü değlil, güvenlik ve sağlamlığı önemlidir. Ama Avrupalı’lar ve benzer özellik gösteren Türk alıcılar hemen gidip mobilyasına bakıyorlar. Bizim ana pazarlarımız Amerika ve Avrupa. Ancak işlerimiz ciddi anlamda düştü. Amerika’ya eskiden yılda 20 tekne satarken şu anda 4 tane satabiliyoruz. Şu anda 46 metrelik bir tekne üretiyoruz. Fiyatını 32 milyon dolar olarak açıklaşmıştık ama krizden dolayı mecburen 27 milyon dolara kadar indirmek zorunda kaldık” diye konuştu. Hafızoğlu, lüks bir teknenin hiç kullanılmadığı takdirde bile yıllık masrafının 750 bin doları bulduğunu vurguladı. Şirketin diğer ortağı, aynı zamanda Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise, denizciliğe merakının 90’lı yıllardan bu yana geldiğini kaydederek, yatçılık faaliyetlerine devam etmek istedini söyledi.



Azuree, 2012’de 100 tekne hedefi koydu



Kıraça Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sirena Marine, dün İstanbul Boat Show’da ilk günden bir tekne satışı gerçekleştirdi. Azuree markasının Türkiye’de üretilip 5 ayrı ülkeye ihraç edildiğini belirten Azuree Satış ve Pazarlama Müdürü Deniz Özçakır, şunları anlattı: “Azuree’nin mevcuttaki 2 modelinin yanına bu yılın sonunda 3’üncüsünü de ekleyeceğiz. Bu yıl daha çok yurtdışı pazarlara ağırlık vermek istiyoruz. Fransa, İtalya ve Almanya’ya da bayiler açacağız. Avrupa’daki durgunluk tüm sektörü etkilediği gibi Azuree satışlarını da etkiledi. Bu nedenle özellikle Uzakdoğu ve Güney Amerika pazarlarında araştırmalara başladık. Şu anda üretimimizin yüzde 50’sini yurtdışı pazarlara ihrac ediyoruz. Yurtdışına açacağımız bayilerle birlikte bu oran çok daha yukarı çıkacak. 2012 yılında 100 tekne satışı hedefliyoruz. Ayrıca İtalyan Azimut Benetti grubunun 3 ayrı modeli de burada üretiliyor. Kendi alanındaki en büyük marka olan Azimut’un tekneleri buradan ihraç ediliyor.”



Fuarın en hızlısını Nestek Marine satacak



İstanbul Boat Show 2012’nin en hızlı teknesi Nestek Marine’in Türkiye’ye getirdiği Cigarette Racing’in 42X model sürat teknesi oldu. 750 beygir gücündeki tekne saatte 185 kilometre hızla ulaşarak bu özelliği ile fuarın en hızlısı ünvanını aldı. 42X’in fiyatı ise 2.2 milyon doları buluyor.