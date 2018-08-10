750 liralık kalamar ve karides hırsızlığı şüphelisi, 150 bin lira kefaletle serbest

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) çalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldığı iddia edilen Cumali O., 150 bin lira kefaletle serbest kaldı, arkadaşı Mehmet Ş. ise 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Girne\'de bir lokantanın mutfağından 20 kilo kalamar ve 10 kilo jumbo karides çalındı. Yaklaşık 750 liralık ürününün eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelilerin lokanta çalışanlarından Cumali O. ve arkadaşı Mehmet Ş. olduğu tespit edildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Cumali O., toplam 150 bin lira kefalet ile serbest kalırken, arkadaşı Mehmet Ş. ise 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.



FOTOĞRAFLI