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75 yıl sonra Kerkük'e giden ilk Türk Dışişleri Bakanı

Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüşen Bakan Davutoğlu, temaslarının ardından bu sabah Irak'ın Kerkük vilayetine geçti

02 Ağustos 2012 15:38

Irak’ın Kerkük kentini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 75 yıl aradan sonra bu kente giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

Kuzey Irak’ta temaslarda bulanan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Davutoğlu’nun heyeti, Erbil'in 83 kilometre güneyindeki Kerkük'e bugün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında girdi.

Kerkük ziyaretiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından mesaj yazan Davutoğlu, "75 yıl aradan sonra Kerkük'e gelen ilk Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Davutoğlu, "Kerkük Irak'ta Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerimizin huzur içinde yaşadığı ebedi bir barış şehri olacak" diye yazdı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan bakan Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti uzun süredir planlanıyordu.

Daha önce dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 1937 yılında Kerkük'e gitmişti. Fahri Korutürk de daha sonra Cumhurbaşkanı olarak kenti ziyaret etmişti.

Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti, 75 yıl sonra bu kente yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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