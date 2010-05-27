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Kültür-Sanat

75 yaşındaki salsa dansçısı Guinness'te

Amerikalı 75 yaşındaki Sarah Paddy Jones, ‘Dünyanın En Yaşlı Salsa Dansçısı' unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerikalı 75 yaşındaki Sarah Paddy Jones, ‘Dünyanın En Yaşlı Salsa Dansçısı' unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.


Guinness Rekorlar Kitabı tarafından organize edilen İtalya’da düzenlenen programa katılan Jones, yaşıtları ayakta durmada zorlandığı halde yaptığı salsa dansı ile görenleri şaşırttı. Italia 1 kanalında canlı yayınlanan programa katılan Sarah Paddy Jones, partneri öğretmeni ile birbirinden zorlu figürleri oldukça rahat yaptı.


Emekli olduktan sonra katıldığı yarışmada birinci olunca dereceye girince bir anda ünlenen Jones, 20 yaşındaki bir genç kızdan farksız dans ederken, yaşından beklenmeyen performansı ile Guinness’e girmeyi hak etti. Sarah Paddy Jones, “Dans etmeyi çok seviyorum” dedi.

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